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Полицейский из Балакова избил битой мужчину и угрожал пистолетом женщине
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Полицейский из Балакова избил битой мужчину и угрожал пистолетом женщине 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Вскоре перед судом представнет 34-летний, бывший инспектор миграционного отдела полиции Балаково Саратовской области. Во время следствия он не признал себя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством.
Сначала полицейский из-за мелкого повода нанес незнакомому 50-летнему мужчине несколько ударов битой в грудь и живот, причинив тяжкий вред здоровью. Кроме того, обвиняемый угрожал убийством также незнакомой 40-летней женщине, нацелив в ее голову пистолет модели «Лидер» с травматическими патронами. Внешне оружие имело сходство с боевым пистолетом «ТТ».
Как отмечает прокуратура Саратовской области, совершенные преступления не связаны с профессиональной деятельностью обвиняемого.
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