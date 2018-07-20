Полицейский из Балакова избил битой мужчину и угрожал пистолетом женщине

Вскоре перед судом представнет 34-летний, бывший инспектор миграционного отдела полиции Балаково Саратовской области . Во время следствия он не признал себя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством.

Сначала полицейский из-за мелкого повода нанес незнакомому 50-летнему мужчине несколько ударов битой в грудь и живот, причинив тяжкий вред здоровью. Кроме того, обвиняемый угрожал убийством также незнакомой 40-летней женщине, нацелив в ее голову пистолет модели «Лидер» с травматическими патронами. Внешне оружие имело сходство с боевым пистолетом «ТТ».

Как отмечает прокуратура Саратовской области, совершенные преступления не связаны с профессиональной деятельностью обвиняемого.