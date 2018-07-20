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В Сосковском районе обнаружено тело убитой женщины
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В Сосковском районе обнаружено тело убитой женщины 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Орловский СКР сообщает о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела 47-летней жительницы Сосковского района.
Труп с признаками насильственной смерти нашли 16 июля в частном доме в деревне Хмелевая. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и ищут того, кто убил орловчанку.
Напомним, 13 июля во дворе дома №12 по улице Маринченко в Орле было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Предположительно, два ножевых ранения в области груди нанес ей знакомый, с которым они вечером распивали спиртное.
Сообщение В Сосковском районе обнаружено тело убитой женщины появились сначала на РИА 57.
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