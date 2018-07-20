В Сосковском районе обнаружено тело убитой женщины

Орловский СКР сообщает о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела 47-летней жительницы Сосковского района.

Труп с признаками насильственной смерти нашли 16 июля в частном доме в деревне Хмелевая. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и ищут того, кто убил орловчанку.

Напомним, 13 июля во дворе дома №12 по улице Маринченко в Орле было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Предположительно, два ножевых ранения в области груди нанес ей знакомый, с которым они вечером распивали спиртное.