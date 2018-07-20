Ещё
В Уфе на владельцев долгостроя завели уголовное дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе на владельцев долгостроя завели уголовное дело 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Когда на стройке демонтировали кран, дольщики потеряли всякую надежду получить свои квартиры
Уголовное дело на руководителей акционерного общества «РегионСтройКомплекс» возбудили в МВД по Башкирии. Пока только в отношении неустановленных лиц из их числа.
Поводом к уголовному преследованию стало обращение республиканской прокуратуры — гособвинители усмотрели в деятельности директоров организации противоправные действия. Аналогичное обращение поступило в июне этого года и из отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
— По результатам проверки следственной частью, возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». По указанному делу ведется предварительное расследование, — гласил официальный документ МВД по РБ, который получили вложившиеся в стройку дольщики.
Необходимость принять решительные меры назревала давно. Дом в жилом комплекте «Арбат», ограниченном улицами Ленина, Чернышевского, Мустая Карима и Кирова, начали строить 10 лет назад, в 2008 году. По словам дольщика, уфимского хирурга Романа Рисберга, он вложился в свою «однушку» в 2013 году, заселиться должен был в 2015-м. Он и подумать не мог, что возведение высотки превратится в стройку века в прямом смысле слова: в доме, расположенном под носом у всех правительственных зданий, не достроены верхние этажи, о внутренней и внешней отделке нет даже и речи.
Таких пайщиков, как Роман, десятки. И если поначалу у них теплилась надежда, что застройщика призовут к совести, и дело сдвинется с мертвой точки, то этой весной все чаяния рухнули: огромный кран, без дела болтавшийся на стройплощадке, демонтировали и вывезли за ее пределы.
— Этот кран был арендован, долг по аренде составил уже больше 10 миллионов, а платить нечем — в отношении застройщика инициирована процедура банкротства, — рассказали пайщики.
По словам дольщиков, вложившихся в так и нереализованный долгострой, есть надежда, что к концу года суд уже завершится. Несмотря на то, что уголовное дело завели в отношении неустановленных лиц из числа руководителей общества, все подрядчики и потерпевшие от действий организации указывают на одного человека.
Ufa1 будет следить за ходом судебного процесса.
ufa1.ru: последние новости
40 пакетиков «скорости»: в Уфе наркоторговец отправиться за решетку на семь лет Дознаватель полиции подделал документы, чтобы не расследовать уголовное дело Уфимка отсудила 2,5 миллиона рублей за поджог квартиры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России187
Умерла жена Высоцкого48
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море135
Путин предложил референдум в Донбассе1295
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение