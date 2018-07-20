В Уфе на владельцев долгостроя завели уголовное дело

Когда на стройке демонтировали кран, дольщики потеряли всякую надежду получить свои квартиры

Уголовное дело на руководителей акционерного общества «РегионСтройКомплекс» возбудили в МВД по Башкирии . Пока только в отношении неустановленных лиц из их числа.

Поводом к уголовному преследованию стало обращение республиканской прокуратуры — гособвинители усмотрели в деятельности директоров организации противоправные действия. Аналогичное обращение поступило в июне этого года и из отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

— По результатам проверки следственной частью, возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». По указанному делу ведется предварительное расследование, — гласил официальный документ МВД по РБ, который получили вложившиеся в стройку дольщики.

Необходимость принять решительные меры назревала давно. Дом в жилом комплекте «Арбат», ограниченном улицами Ленина, Чернышевского, Мустая Карима и Кирова, начали строить 10 лет назад, в 2008 году. По словам дольщика, уфимского хирурга Романа Рисберга, он вложился в свою «однушку» в 2013 году, заселиться должен был в 2015-м. Он и подумать не мог, что возведение высотки превратится в стройку века в прямом смысле слова: в доме, расположенном под носом у всех правительственных зданий, не достроены верхние этажи, о внутренней и внешней отделке нет даже и речи.

Таких пайщиков, как Роман, десятки. И если поначалу у них теплилась надежда, что застройщика призовут к совести, и дело сдвинется с мертвой точки, то этой весной все чаяния рухнули: огромный кран, без дела болтавшийся на стройплощадке, демонтировали и вывезли за ее пределы.

— Этот кран был арендован, долг по аренде составил уже больше 10 миллионов, а платить нечем — в отношении застройщика инициирована процедура банкротства, — рассказали пайщики.

По словам дольщиков, вложившихся в так и нереализованный долгострой, есть надежда, что к концу года суд уже завершится. Несмотря на то, что уголовное дело завели в отношении неустановленных лиц из числа руководителей общества, все подрядчики и потерпевшие от действий организации указывают на одного человека.

Ufa1 будет следить за ходом судебного процесса.