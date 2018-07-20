Прокуроры вскрыли хищение НДС на полмиллиарда рублей

В местные налоговые органы они представляли поддельные документы в подтверждение права нескольких подставных компаний на возмещение сумм НДС из бюджета.

Таким образом злоумышленники украли из казны без малого 400 млн рублей, еще 60 млн — не успели.

Главный обвиняемый несколько лет скрывался от правосудия в Европе, но в 2015 году был экстрадирован в РФ и заключен под стражу.

Сейчас он ожидает суда по факту совершения 9 преступлений, в том числе мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, предусматривающего наказание до 10 лет лишения свободы.