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Прокуроры вскрыли хищение НДС на полмиллиарда рублей
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Прокуроры вскрыли хищение НДС на полмиллиарда рублей 

Время бухгалтера 1 час назад
Жители Краснодарского края организовали преступную схему.
В местные налоговые органы они представляли поддельные документы в подтверждение права нескольких подставных компаний на возмещение сумм НДС из бюджета.
Таким образом злоумышленники украли из казны без малого 400 млн рублей, еще 60 млн — не успели.
Главный обвиняемый несколько лет скрывался от правосудия в Европе, но в 2015 году был экстрадирован в РФ и заключен под стражу.
Сейчас он ожидает суда по факту совершения 9 преступлений, в том числе мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, предусматривающего наказание до 10 лет лишения свободы.
Его сообщники уже решеткой, сроки их заключения прокуратурой не сообщаются.
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