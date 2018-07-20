Психически больной мужчина напал на полицейского с мачете 

Пресс-служба Следственного управления СКР по Калужской области сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении жителя Обнинска. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Фото пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области По версии следствия, в августе 2017 года мужчина стал избивать свою мать молотком. Женщина попыталась спрятаться от сына на балконе, но он настиг ее и там. По этому факту возбудили уголовное дело, в рамках которого была назначена психиатрическая экспертиза. На участкового, который пришел, чтобы сопроводить подозреваемого в психиатрическую больницу, мужчина набросился с туристическим мачете. Полицейский получил серьезные раны кистей рук, но с помощью напарника сумел обезвредить нападающего. Психиатры установили, что обнинец страдает хроническим расстройством психики и не способен контролировать свои действия. Суд может направить мужчину на принудительное лечение.