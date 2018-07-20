Женщину подозреваемую в убийстве задержали в Ленобласти

В деревне Глядино Ломоносовского района Ленобласти в частном доме было обнаружено тело мужчины. Сожительница погибшего задержана по подозрению в убийстве.

Тело было обнаружено 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Ленобласти. По данным следствия, женщина ударила своего сожителя ножом в ходе конфликта, возникшего после совместного употребления спиртного. Мужчина скончался от полученных травм. Сообщается что подозреваемая пыталась скрыть следы преступления.

По предварительным данным мотивом послужило требование потерпевшего дать ему денег на алкоголь. Возбуждено уголовное дело.