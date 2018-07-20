Ещё
Женщину подозреваемую в убийстве задержали в Ленобласти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщину подозреваемую в убийстве задержали в Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
В деревне Глядино Ломоносовского района Ленобласти в частном доме было обнаружено тело мужчины. Сожительница погибшего задержана по подозрению в убийстве.
Тело было обнаружено 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Ленобласти. По данным следствия, женщина ударила своего сожителя ножом в ходе конфликта, возникшего после совместного употребления спиртного. Мужчина скончался от полученных травм. Сообщается что подозреваемая пыталась скрыть следы преступления.
По предварительным данным мотивом послужило требование потерпевшего дать ему денег на алкоголь. Возбуждено уголовное дело.
Ivyborg.ru: последние новости
Бокситогорский газопровод привел в ФСБ Во Всеволожске вторые сутки разыскивают потенциального педофила Мошенники из Старой Ладоги оставили пожилую пару без накопленных денег
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России187
Умерла жена Высоцкого48
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море135
Путин предложил референдум в Донбассе1295
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение