Верховный суд: митингующим нельзя предъявлять статью о неповиновении полиции

Верховный суд России рассмотрел жалобы задержанных на протестной акции 12 июня прошлого года активистов. В результате он пришел к выводу, что участники несанкционированных митингов не могут нести ответственность за нарушение статьи КоАП о неповиновении полиции, сообщает «Коммерсант».

Как считает суд, в том случае, если активисты отказываются покинуть несанкционированный митинг, то «они должны быть привлечены к ответственности за нарушение законодательства о публичных мероприятиях».

По решению, принятого судом, полицейские не имеют права задерживать участников несанкционированных акций более чем на три часа. Но это только в том случае, если ранее они не привлекались к ответственности за нарушение порядка проведения митингов. В результате суд пришел к решению, что задержание сотен участников различных протестных акций было незаконным.

К такому выводу пришел суд во время рассмотрения дела петербургской пенсионерки. Ее задержали за участие в антикоррупционной акции 12 июля прошлого года. В результате, женщина провела в отделении полиции более суток и была оштрафована на 10, 5 тысяч рублей.

Верховный суд признал незаконным привлечение пенсионерки к ответственности за неповиновение полицейским и заключил, что женщину нужно было привлечь по «специальной норме». Как утверждает адвокат, решение суда является «полукомпромиссом».

«Решение по делу пенсионерки означает, что несколько сотен арестов мирных демонстрантов за последние полтора года были незаконны», — уточнил защитник.