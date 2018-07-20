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За причинение увечий на почве ревности оренбурженку лишили свободы
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За причинение увечий на почве ревности оренбурженку лишили свободы 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне Промышленный районный суд Оренбурга вынес обвинение женщине, которая чуть не убила своего сожителя.
В инстанции поясняют, что преступление случилось в феврале 2018 года. Ссора между осужденной и пострадавшим произошла на почве ревности. В самый разгар выяснения отношений женщина взяла в руки нож и ударила им сожителя в грудь. В итоге причиненные ею увечья повлекли за собой тяжкий вред здоровью потерпевшего.
В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил ее к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор уже вступил в законную силу.
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