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В Кропоткине экс-полицейских будут судить за избиение человека шваброй
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В Кропоткине экс-полицейских будут судить за избиение человека шваброй 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Разыскивая виновного в угоне автомобиля, они нанесли тяжкий вред здоровью непричастному к этому местному жителю
Экс-полицейские в Кропоткине за избиение человека шваброй под суд.
В отношении двух бывших оперуполномоченных ОУР ОМВД России по Кавказскому району завершено расследование уголовного дела. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю.
По версии следствия, 19 января 2018 года полицейские розыскивали человека, совершившего кражу автотранспортного средства. На пересечении улиц 8 Марта и Ударной в Кропоткине они увидели знакомого мужчину, ранее судимого, который, по их мнению, вел себя подозрительно. Остановив автомобиль, они подошли к нему и без всяких законных оснований избили человека, при этом мужчина не оказывал им сопротивление.
Но этого полицейским оказалось мало. Стражи порядка посадили пострадавшего в автомобиль и доставили в отдел полиции якобы для проверки его причастности к сбыту наркотиков и угону автомобиля. При этом они продолжили наносить мужчине удары, в ход пошли даже деревянные вешалки и швабра.
«В результате преступных действий сотрудников полиции местному жителю были причинены повреждения в виде кровоизлияния правого глаза, переломов ребер, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Теперь экс-полицейских ждет суд.
Напомним, житель Башкирии ударил в Анапе полицейского по голове.
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