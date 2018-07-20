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Двух полицейских осудят за избиение шваброй и вешалкой ранее судимого подозреваемого в Кропоткине
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Двух полицейских осудят за избиение шваброй и вешалкой ранее судимого подозреваемого в Кропоткине 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 июля — Новая Кубань. События разворачивались в январе текущего года. В производстве двух оперуполномоченных ОУР ОМВД России по Кавказскому район находилось дело о краже автомобиля. Они проводили оперативно-розыскные мероприятия.
19 января сотрудники заметили на пересечении улиц 8 Марта и Ударной ранее судимого и знакомого им мужчину.
— При отсутствии законных оснований поочередно нанесли не оказывавшему им сопротивления мужчине множественные удары руками и ногами по голове и телу. — Говорится в официальном релизе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Затем его посадили в служебный автомобиль и доставили в отдел для проведения дальнейших разбирательств о возможной причастности к сбыту наркотиков и угону транспортного средства.
По пути следования и в отделе его продолжили избивать, применяя подручные средства.
Теперь они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 31-летнему местному жителю (п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ).
Известно, что после случившегося мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами неопасными для жизни и здоровья.
Служебная проверка в отношении полицейских окончена. В настоящее время сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. — Добавили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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