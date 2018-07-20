Двух полицейских осудят за избиение шваброй и вешалкой ранее судимого подозреваемого в Кропоткине

Краснодар . 20 июля — Новая Кубань. События разворачивались в январе текущего года. В производстве двух оперуполномоченных ОУР ОМВД России по Кавказскому район находилось дело о краже автомобиля. Они проводили оперативно-розыскные мероприятия.

19 января сотрудники заметили на пересечении улиц 8 Марта и Ударной ранее судимого и знакомого им мужчину.

— При отсутствии законных оснований поочередно нанесли не оказывавшему им сопротивления мужчине множественные удары руками и ногами по голове и телу. — Говорится в официальном релизе СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Затем его посадили в служебный автомобиль и доставили в отдел для проведения дальнейших разбирательств о возможной причастности к сбыту наркотиков и угону транспортного средства.

По пути следования и в отделе его продолжили избивать, применяя подручные средства.

Теперь они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 31-летнему местному жителю (п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ).

Известно, что после случившегося мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами неопасными для жизни и здоровья.