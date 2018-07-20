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Подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена признал свою вину
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Подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена признал свою вину 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
В Казахстане один из задержанных по подозрению в убийстве знаменитого фигуриста Дениса Тена признался в содеянном преступлении, сообщает «РИА Новости».
Прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев заявил, что подозреваемый в убийстве бронзового призера Олимпийских игр — 2014 по фигурному катанию Дениса Тена признал вину. По его словам, поиск соучастника задержанного активно ведется.
"Задержан Киясов Нуралы Даулетбекович, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания… Установлена личность второго подозреваемого, активно ведется его розыск", — сказал представитель ведомства.
В отношении преступников заведено уголовное дело по статье «Убийство».
Денис Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного в результате нападения двух злоумышленников. Трагедия произошла накануне, когда фигурист заметил и самостоятельно попытался задержать преступников, которые скручивали зеркала с его автомобиля. Спортсмен был ударен ножом в бедро и доставлен на машине скорой помощи в местную больницу. Там врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако из-за потери крови фигурист скончался.
Прощание с ним пройдет 21 июля.
Ранее сообщалось, что задержан предполагаемый убийца Дениса Тена.
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