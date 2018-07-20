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Сотрудники ФСБ в Томской области задержали гражданина Казахстана за пропаганду терроризма
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Сотрудники ФСБ в Томской области задержали гражданина Казахстана за пропаганду терроризма 

ТАСС 1 час назад
ТОМСК, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Томской области возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Казахстана, пропагандировавшего в интернете среди жителей региона идеи терроризма. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.
"В настоящее время подозреваемый задержан. Следственным подразделением УФСБ России по Томской области в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Санкция указанной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", — говорится в сообщении.
В ФСБ уточняют, что, находясь в Томске, подозреваемый распространял материалы с положительной оценкой наиболее резонансных терактов, а также публично оправдывал действия совершивших их террористов.
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