100 заключённых в Зауралье могут выйти на свободу после изменений в законе

После изменений федерального закона, которые вступили в силу 14 июля, один день содержания человека под стражей приравнен к полутора дням в воспитательной колонии или исправительной колонии общего режима и к двум дням пребывания в колонии-поселении. Пресс-служба УФСИН России по Курганской области рассказали, что под действие закона подпадает более 800 осужденных, из них около 100 человек могут быть освобождены — им пересмотрят сроки исчисления наказания.

— В течение полугода сотрудникам спецучета предстоит кропотливая работа: они подготовят документы и направят в суд для вынесения решения. Не смогут рассчитывать на сокращение сроков наказания рецидивисты, осужденные, отбывающие наказание в колониях строгого режима, а также ряд других категорий, представляющих повышенную опасность для общества, — рассказал 45.ru Руслан Бурсин, руководитель пресс-службы УФСИН России по Курганской области.