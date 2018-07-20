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Главный инженер вокзала Пермь-II задержан при получении взятки
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Главный инженер вокзала Пермь-II задержан при получении взятки 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего бывшего главного инженера железнодорожного вокзала Пермь II, который подозревается в «Получении взятки и её вымогательстве».
Дело в том, что во время проведения строительных работ на станции Пермь-II бывший главный инженер вокзала создавал подрядчикам такие условия, что выполнять надлежащим образом свои работы они не могли.
Чтобы инженер перестал «вставлять палки в колёса», ему предложили крупные суммы. Пока следователи говорят о двух эпизодах взяточничества. Всё это происходило с октября 2017 года по март 2018. Общая сумма составляет более 200 тыс. руб.
Ему грозят крупные штрафы или лишение свободы на срок от семи до 12 лет.
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