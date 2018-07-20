В Марокко нейтрализована группа по организации нелегальной миграции 

Рабат, 20 июля /Синьхуа/ — Служба безопасности Марокко в четверг нейтрализовала группу, подозреваемую в подделке документов и организации нелегальной миграции. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном Министерством внутренних дел страны.
В нем отмечается, что служба безопасности в Касабланке в аэропорту Мохаммеда V арестовала двоих пассажиров, подозреваемых в нелегальной миграции; они с поддельными паспортами намеревались самолетом отправиться в Европу. Кроме того, служба безопасности задержала также 14 организаторов незаконной миграции.
В ходе ареста у них поддельные печати посольств, налоговые квитанции и оборудование для их изготовления. —0—