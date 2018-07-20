В Оренбурге мошенник-рецидивист получил 5 лет тюрьмы за хищении 1 млн рублей

Промышленный районный суд Оренбурга вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении денежных средств в крупном размере.

По сообщению пресс-службы инстанции, молодой человек сообщал гражданам о возможности оформления кредита в одном из банков на льготных условиях. В качестве аванса, за оказанную помощь, он получал 10% от общей суммы необходимого займа. Таким образом мошенник похитил деньги на сумму 1 млн рублей.

При этом ранее он уже был уже был осужден и отбыл наказание за аналогичное преступление.

Суд признал оренбуржца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии строго режима. Он также приговорен к штрафу в 50 тыс. рублей и ограничению свободы на 1 год.

Защита обвиняемого пытается обжаловать судебное решение, отмечается в сообщении.