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В Оренбурге мошенник-рецидивист получил 5 лет тюрьмы за хищении 1 млн рублей
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В Оренбурге мошенник-рецидивист получил 5 лет тюрьмы за хищении 1 млн рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Промышленный районный суд Оренбурга вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении денежных средств в крупном размере.
По сообщению пресс-службы инстанции, молодой человек сообщал гражданам о возможности оформления кредита в одном из банков на льготных условиях. В качестве аванса, за оказанную помощь, он получал 10% от общей суммы необходимого займа. Таким образом мошенник похитил деньги на сумму 1 млн рублей.
При этом ранее он уже был уже был осужден и отбыл наказание за аналогичное преступление.
Суд признал оренбуржца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии строго режима. Он также приговорен к штрафу в 50 тыс. рублей и ограничению свободы на 1 год.
Защита обвиняемого пытается обжаловать судебное решение, отмечается в сообщении.
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