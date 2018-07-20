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В Вольске задержали подозреваемого, напавшего на женщину-почтальона
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В Вольске задержали подозреваемого, напавшего на женщину-почтальона 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Накануне полицейские арестовали 20-летнего молодого человека, жителя Вольска Саратовской области, который подозревается в попытке ограбления почтальона. Об этом сообщает Вольск.ру.
Преступление было совершено 12 июля в многоквартирном жилом доме №19 на улице Хальзова. 51-летняя сотрудница «Почты России» разносила пенсии и в подъезде ей в лицо из перцового баллончика брызнул неизвестный в капюшоне и очках. Он попытался вырвать сумку, где находилось 90 тысяч рублей. Женщина проявила недюжинную силу и смекалку и дала отпор бандиту. Злоумышленник бежал ни с чем, но спустя семь дней был задержан. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.
За проявленное мужество руководство «Почты России» наградит своего сотрудника.
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