В Вольске задержали подозреваемого, напавшего на женщину-почтальона 

Накануне полицейские арестовали 20-летнего молодого человека, жителя Вольска Саратовской области, который подозревается в попытке ограбления почтальона. Об этом сообщает Вольск.ру.
Преступление было совершено 12 июля в многоквартирном жилом доме №19 на улице Хальзова. 51-летняя сотрудница «Почты России» разносила пенсии и в подъезде ей в лицо из перцового баллончика брызнул неизвестный в капюшоне и очках. Он попытался вырвать сумку, где находилось 90 тысяч рублей. Женщина проявила недюжинную силу и смекалку и дала отпор бандиту. Злоумышленник бежал ни с чем, но спустя семь дней был задержан. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.
За проявленное мужество руководство «Почты России» наградит своего сотрудника.