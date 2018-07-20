В Воронеже осудили прораба, допустившего к работе пьяную машинистку крана 

Новоусманский районный суд оставил без изменения приговор 31-летнему прорабу, по вине которого погибла машинистка крана.
Мужчину обвиняли в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Трагедия на стройке в Новоусманском районе произошла еще в январе 2015 года. Там упал строительный кран, и его машинистка погибла. Позже выяснилось, что женщина управляла краном, будучи пьяной, кроме того, она не проходила периодическую проверку знаний.
Воронежский областной суд сначала оправдал прораба, решив, что в его действиях не было состава преступления. Но областная прокуратура с решением не согласилась, дело было рассмотрено еще раз, и мужчине вынесли обвинительный приговор.