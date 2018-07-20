Девять лет в тюрьме проведет олончанин за сбыт наркотиков 

Не исключено, что свое сорокалетие молодой мужчина встретит лишь с сокамерниками.
Житель Олонецкого района осужден на 9 лет за сбыт наркотиков, сообщает карельская прокуратура.
Установлено, что 31-летний олончанин решил заработать на продаже наркотиков.
С этой целью в мае 2017 года он дважды приобретал в в Ленинградской области наркотическое средство метамфетамин и психотропное вещество амфетамин, часть из которых употребил лично, а остальную часть сбыл лицу, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка».
Сторона обвинения представила суду исчерпывающие доказательства вины подсудимого в инкриминируемых преступлениях, на основании которых суд постановил обвинительный приговор.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
По материалам: ptzgovorit.ru