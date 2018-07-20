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Под Волгоградом полицейские уничтожили 300 кг конопли и марихуаны
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Под Волгоградом полицейские уничтожили 300 кг конопли и марихуаны 

ria34.ru 2 часа назад
Фото: ria34.ru
Наркотические средства являлись вещдоками по уголовному делу.
— В 2016 году в хуторе Щучий обнаружили кукурузное поле, где между созревающим культурным растением росла конопля — всего 300 кустов. А в находящейся рядом заброшенной животноводческой точке находился целый склад по изготовлению и хранению марихуаны, — пояснили в пресс-службе регионального МВД. — В ангаре, оборудованном специальными вентиляторами и обогревателями, было изъято большое количество кустов высушенной конопли и уже расфасованной марихуаны.
Когда задержали подозреваемых, трое мужчин признались, что поле арендовали специально для выращивания «травки». А семена конопли заказывали через Интернет в Голландии.
Уголовное дело после расследования направили в Краснослободский районный суд. По решению суда трое обвиняемых получили по 11 лет 10 месяцев колонии строгого режима.
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