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В Петрозаводске мужчину осудили за кражу 15 бутылок «Боржоми»
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В Петрозаводске мужчину осудили за кражу 15 бутылок «Боржоми» 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Мужчине придется отработать за выпитую минералку.
Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор мужчине, которого подозревали в краже минералки.
Как следует из материалов дела, преступление было совершено в марте в подъезде одного из домов столицы Карелии. Пьяный мужчина на площадке между этажами, используя подручные средства, отогнул угол двери подсобки и через отверстие «рукой незаконно проник в указанное помещение». Мужчина забрал 15 бутылок воды «Боржоми» объемом 0,5 литра, стоимостью 54 рубля 90 копеек каждая. С похищенной водой подозреваемый скрылся, после чего выпил минералку. Ущерб владельцу составил 823 рубля 50 копеек.
Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на 120 часов. Гражданский иск не заявлялся.
По материалам: ptzgovorit.ru
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