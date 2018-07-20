В Петрозаводске мужчину осудили за кражу 15 бутылок «Боржоми»

Мужчине придется отработать за выпитую минералку.

Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор мужчине, которого подозревали в краже минералки.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено в марте в подъезде одного из домов столицы Карелии . Пьяный мужчина на площадке между этажами, используя подручные средства, отогнул угол двери подсобки и через отверстие «рукой незаконно проник в указанное помещение». Мужчина забрал 15 бутылок воды «Боржоми» объемом 0,5 литра, стоимостью 54 рубля 90 копеек каждая. С похищенной водой подозреваемый скрылся, после чего выпил минералку. Ущерб владельцу составил 823 рубля 50 копеек.

Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на 120 часов. Гражданский иск не заявлялся.