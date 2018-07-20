В ростовском суде рассмотрят дело казака-наркоторговца

Советник верховного атамана Союза казаков России и зарубежья Виталий Миненко обвиняется в транзите наркотиков из Доминиканской Республики . Уголовное дело в отношении казачьего полковника рассмотрит Первомайский районный суд Ростова. Информацию сообщает «КоммерсантЪ-Юг».

Установлено, что Миненко, проживая в Доминикане, предложил жителю донской области принять участие в поставке синтетических наркотиков. Отмечается, что переправка товара планировалось в несколько этапов. Так, в марте 2015 года обвиняемый через наркоторговца из китайского города Хуньчунь отправил в поселок Забайкальск Забайкальского края под видом спортивного питания три посылки с наркотиками, общая масса которых ровнялась 6,5 кг.

Спустя несколько месяцев подельник переслал посылку частной почтовой службой в Ростовскую область . В результате, сотрудники таможни Владивостока вывили наркотики еще при пересечении границы России. Так, полицейские подменили банки с наркотиками на муляжи, и дальнейшее их передвижение по стране происходило под контролем.

В марте 2015 посылка прибыла к жителю Ростовской области. Он принял товар на хранение, после чего был арестован в собственной квартире. Самого Миненко задержали в Доминиканской Республике только весной 2017 года. По словам казака, он стал жертвой полицейского произвола. Отмечается, что за обвиняемого вступился Союз казаков России и зарубежья. Как рассказал руководитель Союза Владимир Податев, с подельниками, которые фигурируют в деле Миненко он не знаком. Слушание по уголовному дело назначено на 16 августа нынешнего года.