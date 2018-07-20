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Остались без дрожжей: в колонии на Пирсах задержали мужчину с необычным «подарком»
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Остались без дрожжей: в колонии на Пирсах задержали мужчину с необычным «подарком» 

29.ru 39 минут назад
Фото: 29.ru
Перебросить дрожжи мужчине не удалось
Оставили колонию без дрожжей — сотрудники ИК-1 на Пирсах не дали осужденному получить пять упаковок этого продукта. Их сидевшему товарищу попытался передать знакомый, попросту перебросив через ограждение.
— Сотрудники оперативного отдела и отдела охраны задержали гражданина на одном из участков охраняемого периметра. Он пытался передать пять упаковок по сто граммов спрессованных дрожжей, — уточнили в пресс-службе регионального УФСИН.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Материалы будут направлены для рассмотрения мировому судье.
«Почтальон» с дрожжами оказался не настолько изобретателен, как герой из Котласа. Он решил пронести в СИЗО телефон, спрятав его в собственном теле. Затея провалилась: сотрудники нашли мобильник размером с флешку при помощи детектора.
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