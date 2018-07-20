Остались без дрожжей: в колонии на Пирсах задержали мужчину с необычным «подарком»

Перебросить дрожжи мужчине не удалось

Оставили колонию без дрожжей — сотрудники ИК-1 на Пирсах не дали осужденному получить пять упаковок этого продукта. Их сидевшему товарищу попытался передать знакомый, попросту перебросив через ограждение.

— Сотрудники оперативного отдела и отдела охраны задержали гражданина на одном из участков охраняемого периметра. Он пытался передать пять упаковок по сто граммов спрессованных дрожжей, — уточнили в пресс-службе регионального УФСИН

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Материалы будут направлены для рассмотрения мировому судье.