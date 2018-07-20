Главные события ночи с 19 на 20 июля

Президент США Дональд Трамп предупредил, что может стать «худшим врагом» президента России Владимира Путина . Данный исход событий возможен, если американский глава не сможет поладить с российским лидером. Предполагается, что их встреча состоится в Вашингтоне осенью.

Задержанный по подозрению в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена признал вину. Установлено, что задержанный Нуралы Киясов 1994 года рождения является уроженцем Жамбылской области. Помимо того, продолжаются поиски соучастника.