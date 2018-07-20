В Смоленской области полицейские вернули владельцу украденный злоумышленником автомобиль 

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский» за помощью обратился местный житель. Он рассказал, что утром не обнаружил свой автомобиль «Мазда», который был припаркован возле дома. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили описание похищенной иномарки, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отследили маршрут передвижения похищенной машины. Было установлено, что автомобиль потерпевшего покинул Гагарин и направился в сторону Тверской области. Спустя несколько часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в городе Ржеве и доставили в МО МВД России «Гагаринский». Задержанным оказался 26-летний житель города Ржева, который пояснил, что собирался продать похищенное транспортное средство на запчасти, однако не успел.
В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.
По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.