Ещё
В Смоленской области полицейские вернули владельцу украденный злоумышленником автомобиль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Смоленской области полицейские вернули владельцу украденный злоумышленником автомобиль 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 45 минут назад
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский» за помощью обратился местный житель. Он рассказал, что утром не обнаружил свой автомобиль «Мазда», который был припаркован возле дома. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили описание похищенной иномарки, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отследили маршрут передвижения похищенной машины. Было установлено, что автомобиль потерпевшего покинул Гагарин и направился в сторону Тверской области. Спустя несколько часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в городе Ржеве и доставили в МО МВД России «Гагаринский». Задержанным оказался 26-летний житель города Ржева, который пояснил, что собирался продать похищенное транспортное средство на запчасти, однако не успел.
В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.
По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В ГУ МВД России по Пермскому краю поступила благодарность от жителя Чердынского района Во Владивостоке служебно-розыскная собака помогла раскрыть квартирную кражу За хулиганские действия на борту воздушного судна в отношении москвички возбуждено уголовное дело
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого20
Путин предложил референдум в Донбассе1129
Караченцова попросили забрать жену из психушки24
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина4
ЦБ отозвал лицензии у двух банков5
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение