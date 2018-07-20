Более 200 тысяч рублей украл у сироты 20-летний нижегородец

В Вознесенском районе 20-летний местный житель украл у сироты более 200 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в июне прошлого года молодой человек, воспользовавшись доверчивостью знакомой, которая была выпускницей детского дома, похитил принадлежащую ей банковскую карту.

Имея доступ к услуге «Мобильный банк», злоумышленник в течение месяца переводил денежные средства со счета потерпевшей на похищенную карту, после чего снимал наличные, расходуя их на личные нужды.

Уголовное дело направлено в суд. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, квитанцию на 100 тысяч рублей прислал ребенку-сироте ДУК в Городецком районе.