Пойманных с тушами трёх кабанов браконьеров Башкирии суд лишил снегоходов

Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии Башкирии.

В конце марта прошлого года мужчины охотились на кабанов на территории охотничьего хозяйства «Альшей» Альшеевского района. Когда они вывозили трёх убитых кабанов, их задержали сотрудники охотничьего хозяйства. И выяснили, что у мужчин не было разрешения на охоту.

Причиненный природе ущерб оценили в 195 тысяч рублей, нарушители его возместили. Суд приговорил мужчин к штрафу в 100 тысяч рублей каждому и конфисковал ружье, два снегохода «Polaris» и спецодежду в доход государства.

Как сообщили в прокуратуре республики, в суде мужчины попытались избежать конфискации дорогостоящей техники и сообщили, что не являются собственниками. В качестве доказательства они представили оформленные задним числом договоры о продаже снегоходов третьим лицам более чем за полтора миллиона рублей. Но приговор оставили в силе, поскольку данные сделки не прошли регистрацию, а снегоходы не стояли на учете в Гостехнадзоре.