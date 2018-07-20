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Пойманных с тушами трёх кабанов браконьеров Башкирии суд лишил снегоходов
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Пойманных с тушами трёх кабанов браконьеров Башкирии суд лишил снегоходов 

АиФ-Уфа 58 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии Башкирии.
В конце марта прошлого года мужчины охотились на кабанов на территории охотничьего хозяйства «Альшей» Альшеевского района. Когда они вывозили трёх убитых кабанов, их задержали сотрудники охотничьего хозяйства. И выяснили, что у мужчин не было разрешения на охоту.
Причиненный природе ущерб оценили в 195 тысяч рублей, нарушители его возместили. Суд приговорил мужчин к штрафу в 100 тысяч рублей каждому и конфисковал ружье, два снегохода «Polaris» и спецодежду в доход государства.
Как сообщили в прокуратуре республики, в суде мужчины попытались избежать конфискации дорогостоящей техники и сообщили, что не являются собственниками. В качестве доказательства они представили оформленные задним числом договоры о продаже снегоходов третьим лицам более чем за полтора миллиона рублей. Но приговор оставили в силе, поскольку данные сделки не прошли регистрацию, а снегоходы не стояли на учете в Гостехнадзоре.
«Если бы данное преступление было выявлено сейчас, минимальный штраф для каждого из нарушителей составил бы 500 тысяч рублей, — прокомментировал заместитель начальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Глеб Егоров. — С 8 июля 2018 года вступили в силу изменения, внесенные в статью 258 Уголовного кодекса РФ. Если ущерб животному миру превысил 40 тысяч рублей — он считается крупным, а если превысил 120 тысяч рублей — такой ущерб уже является особо крупным. Соответственно, размер штрафа может варьироваться от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей».
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