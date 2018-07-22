Сотрудников ярославской колонии отстранили от работы

ЯРОСЛАВЛЬ , 22 июл — РИА Новости . Семнадцать сотрудников колонии в Ярославле, предположительно участвовавших в жестоком избиении осужденного, отстранены от работы, сообщил РИА Новости в воскресенье уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин

"Мне сегодня сообщили в исправительной колонии №1, где я был сегодня днем, что 17 сотрудников этой колонии, которые установлены по видео известному, отстранены от исполнения обязанностей, в отношении них соответствующие проверочные мероприятия проводятся. И, наверное, уже на следующей неделе будет решаться вопрос об их судьбе на ближайшее время", — сказал Бабуркин.

В УФСИН по региону не комментируют данную информацию.