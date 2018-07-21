Сотрудника ярославской колонии задержали после сообщений о пытках

"Нам сообщают, что начались аресты фигурантов пыточного видео из колонии номер 1 Ярославля . Максим Яблоков вышел из колонии в наручниках", — говорится в тексте сообщения.

К сообщению представители фонда также прикрепили список коллег Яблокова, на случай «если СК не опознает остальных „мужественных“ сотрудников колонии из видео пыток».

Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело после сообщений о пытках в ярославской колонии.