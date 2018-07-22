СК опроверг задержание сотрудника ярославской колонии после скандала с пытками заключенных 

Следственный комитет опроверг информацию о задержании сотрудника ярославской колонии Максима Яблокова. Об этом заявила руководитель СК по Ярославской области Кристина Гузовская, передает ТАСС.
Ранее о задержании Яблокова сообщал фонд «Общественное мнение».
Материал об избиении заключенного в ярославской колонии появился 20 июля на сайте «Новой газеты». Текст сопровождался 10-минутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда «Общественный вердикт». На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По версии юристов фонда, это заключенный Евгений Макаров.
Видео якобы было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора сотрудника ФСИН. Региональное следственное управление по сообщениям СМИ об инциденте возбудило 20 июля уголовное дело о превышении должностных полномочий. Согласно данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области нанесли мужчине «множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям» на территории исправительной колонии №1 Ярославля. Следователи устанавливают конкретных лиц, причастных к совершению преступления.