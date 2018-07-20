Ещё
Первоуральских наркоторговцев отправили в колонию на 26 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первоуральских наркоторговцев отправили в колонию на 26 лет 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Первоуральске вынесен приговор банде торговцев «синтетикой». Павел Валигурский, Михаил Мякинин и Андрей Овчинников в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств организованной группой через интернет и покушении на незаконный сбыт «зелья».
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в октябре 2016 года Валигурский организовал банду для торговли «синтетикой» в Екатеринбурге, Первоуральске и Ревде через тайники-закладки, а также арендовал сайт, использующийся в качестве интернет-магазина автоматизированных продаж.
Установлено также, что трое соучастников 20-25 лет, не имевшие постоянных источников дохода, арендовали гаражи и квартиры в Екатеринбурге и Первоуральске, где фасовали наркотики, а затем размещали товар в тайниках-закладках.
В ходе расследования уголовного дела было проведено 12 судебных экспертиз: компьютерных, химических, биологических и дактилоскопических. Из оборота изъято более 100 доз концентрированных синтетических наркотиков.
Суд приговорил Павла Валигурского и Михаила Мякинина к 9 годам колонии строгого режима, Андрея Овчинникова — к 8 годам.
Так как их четвертый подельник не явился в суд, его объявили в розыск, а материалы уголовного дела в отношении него выделили в отдельное производство.
Уралинформбюро: последние новости
На Южном Урале задержан высокопоставленный чиновник Дело экс-замглавы ФСИН дошло до суда Бывшие полицейские-антикоррупционеры пойдут под суд в Екатеринбурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого20
Путин предложил референдум в Донбассе1129
Караченцова попросили забрать жену из психушки24
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина4
ЦБ отозвал лицензии у двух банков5
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение