Первоуральских наркоторговцев отправили в колонию на 26 лет

Первоуральске вынесен приговор банде торговцев «синтетикой». Павел Валигурский, Михаил Мякинин и Андрей Овчинников в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств организованной группой через интернет и покушении на незаконный сбыт «зелья».

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в октябре 2016 года Валигурский организовал банду для торговли «синтетикой» в Екатеринбурге , Первоуральске и Ревде через тайники-закладки, а также арендовал сайт, использующийся в качестве интернет-магазина автоматизированных продаж.

Установлено также, что трое соучастников 20-25 лет, не имевшие постоянных источников дохода, арендовали гаражи и квартиры в Екатеринбурге и Первоуральске, где фасовали наркотики, а затем размещали товар в тайниках-закладках.

В ходе расследования уголовного дела было проведено 12 судебных экспертиз: компьютерных, химических, биологических и дактилоскопических. Из оборота изъято более 100 доз концентрированных синтетических наркотиков.

Суд приговорил Павла Валигурского и Михаила Мякинина к 9 годам колонии строгого режима , Андрея Овчинникова — к 8 годам.

Так как их четвертый подельник не явился в суд, его объявили в розыск, а материалы уголовного дела в отношении него выделили в отдельное производство.