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В Кропоткине мужчине предъявили обвинение в убийстве футболиста ФК «Ангушт»
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В Кропоткине мужчине предъявили обвинение в убийстве футболиста ФК «Ангушт» 

АиФ — Юг 16 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Кропоткинский межрайонный следственный отдел СКР по краю продолжает расследование уголовного дела об убийстве 29-летнего мужчины 8 июля 2018 года. В рамках расследования в тот же день был задержан 60-летний местный житель. Ему инкриминируют убийство и незаконное приобретение и ношение оружия.
По данным следствия, в ночь на 8 июля в кафе между погибшим, экс-игроком футбольного клуба «Ангушт», и другим посетителем произошел конфликт, в ходе которого футболист ударил последнего. Молодой человек пожаловался своему отцу, который прибыл на место. Разборки продолжились у кафе, где 60-летний местный житель несколько раз выстрелил в голову, туловище и бедро 29-летнему мужчине. От полученных ранений он скончался на месте. Стрелявшего задержали в тот же день.
«В настоящее время мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, в Туапсе женщина ударила мужа в глаз ножницами, от ранения он умер.
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