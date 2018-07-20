В Тверской области будут судить лжекосметолога, которая ввела опасную инъекцию в лицо женщине

Бежецким межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 235 УК РФ «Незаконное осуществление медицинской деятельности».

Органами предварительного расследования установлено, что индивидуальный предприниматель с целью извлечения прибыли, не обладая квалификационными требованиями по специальности «Косметология» осуществляла медицинскую деятельность в городе Бежецк

Женщина, не являясь врачом-косметологом, в необорудованном помещении, не имея лицензии, 18 июня прошлого года жительнице города Бежецка причинила вред здоровью средней тяжести. Она ввела ей в лицо инъекцию, некий лекарственный препарат, который негативно сказался на внешнем виде клиентки.

Уголовное дело направлено в Бежецкий городской суд для рассмотрения по существу.