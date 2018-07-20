Ренат Кузьмин: Против высшего руководства Украины возбуждено уголовное дело на $1,5 млрд

Против высшего руководства Украины НАБУ возбудило уголовное дело о псевдоконфискации денег Януковича

Письмом № 0421-188/21855 от 03.07.2018 НАБУ сообщило мне о регистрации уголовного производства по факту злоупотребления властью высшими должностными лицами Украины при, цитирую: «…исполнении приговора Краматорского суда Донецкой области от 28.03.2017, что выразилось в проведении Национальным банком Украины денежной эмиссии». Речь идет о той самой псевдоконфискации «1,5 млрд $ Януковича», о которой со щенячьей радостью в голосе вещал из телевизора генпрокурор, и последующих финансовых махинациях, в т.ч. незаконной эмиссии, проведенной под прикрытием засекреченного им приговора…

Пусть вас не обманывает кажущаяся смелость НАБУ — они зарегистрировали производство только после моего обращения в суд с жалобой на бездействие НАБУ в этом вопросе и после того, как Соломенский суд г. Киева обязал «смельчаков» начать расследование против мошенников.

Курьезным, правда, выглядит отказ НАБУ признать меня потерпевшим от действий «высших должностных лиц государства», но, как поется в известной детской песенке, «неприятность эту мы переживем…»

Понятно, что при нынешней «честной» власти дело расследоваться не будет, но рукописи, как известно, не горят…

Публикую свое заявление и письмо НАБУ о начале расследования.

Ссылка на документ.