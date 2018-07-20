Гражданку Кыргызстана осудили за убийство мужа в Нижнем Новгороде

Суд Советского района вынес приговор Гражданке Кыргызстана , которая обвинялась в убийстве своего мужа.

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Советского района.

Как сообщалось ранее, 13 августа прошлого года в квартире дома по улице Светлогорской мать двоих детей дважды пырнула 39-летнего сожителя ножом в живот, отчего тот скончался на месте происшествия.

На следствии злоумышленница заявила, что не хотела убивать, а просто защищалась от побоев мужчины.

Следует отметить, что в Нижнем Новгороде женщина работала на двух работах, в то время как мужчина ничем не занимался.

Решением суда женщина приговорена к 8,5 годам лишения свободы.

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