В Башкирии ударом ножа в губу убили 59-летнего мужчину

По подозрению в убийстве 59-летнего мужчины ударом ножа в губу и шею в Башкирии задержана его 53-летняя сожительница. Об этом сообщил источник ГорОбзор.ру. Тело обнаружено во дворе их частного дома.

— Женщина уже была ранее судима. Два года назад она признана виновной в краже, — сказал он.

Причина возникшего конфликта устанавливается. Женщина во всем созналась, отметил собеседник.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook