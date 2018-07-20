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В Башкирии ударом ножа в губу убили 59-летнего мужчину
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В Башкирии ударом ножа в губу убили 59-летнего мужчину 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
По подозрению в убийстве 59-летнего мужчины ударом ножа в губу и шею в Башкирии задержана его 53-летняя сожительница. Об этом сообщил источник ГорОбзор.ру. Тело обнаружено во дворе их частного дома.
— Женщина уже была ранее судима. Два года назад она признана виновной в краже, — сказал он.
Причина возникшего конфликта устанавливается. Женщина во всем созналась, отметил собеседник.
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