В Башкирии мужчина скончался от ударов ножа: преступник позвонил в полицию

Следственный комитет и сотрудники полиции раскрыли убийство в Давлеканово . На это потребовался всего один день.

Все обстоятельства еще выясняются

Утром 19 июля в дежурную часть поступило сообщение о трупе 59-летнего мужчины, которого нашли во дворе одного из домов. Звонила женщина, ненамного моложе — 52-летняя жительница Давлеканово.

— Накануне вечером пара распивала алкоголь, и во время беседы между ними завязалась ссора. Подозреваемая нанесла кухонным ножом несколько ударов в лицо и шею оппонента. Испугавшись, женщина скрылась с места происшествия, но вернулась к своему знакомому на следующее утро. Она увидела, что тот уже мертв и сообщила об этом в полицию, — сообщается на сайте Следственного комитета по РБ.

В содеянном роковая гостья сразу не призналась, утверждая, что обнаружила мужчину уже мертвым. Однако правоохранительным органам уже удалось собрать доказательства причастности женщины к преступлению, и под тяжестью фактов она все-таки призналась в содеянном.

Расследование уголовного дела продолжается.