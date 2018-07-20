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В Башкирии мужчина скончался от ударов ножа: преступник позвонил в полицию
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В Башкирии мужчина скончался от ударов ножа: преступник позвонил в полицию 

ufa1.ru 43 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Следственный комитет и сотрудники полиции раскрыли убийство в Давлеканово. На это потребовался всего один день.
Все обстоятельства еще выясняются
Утром 19 июля в дежурную часть поступило сообщение о трупе 59-летнего мужчины, которого нашли во дворе одного из домов. Звонила женщина, ненамного моложе — 52-летняя жительница Давлеканово.
— Накануне вечером пара распивала алкоголь, и во время беседы между ними завязалась ссора. Подозреваемая нанесла кухонным ножом несколько ударов в лицо и шею оппонента. Испугавшись, женщина скрылась с места происшествия, но вернулась к своему знакомому на следующее утро. Она увидела, что тот уже мертв и сообщила об этом в полицию, — сообщается на сайте Следственного комитета по РБ.
В содеянном роковая гостья сразу не призналась, утверждая, что обнаружила мужчину уже мертвым. Однако правоохранительным органам уже удалось собрать доказательства причастности женщины к преступлению, и под тяжестью фактов она все-таки призналась в содеянном.
Расследование уголовного дела продолжается.
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