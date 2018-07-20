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Чиновница из Перелюбского района премировала себя на 48 тысяч рублей и осуждена на 160 тысяч
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Чиновница из Перелюбского района премировала себя на 48 тысяч рублей и осуждена на 160 тысяч 

САРАТОВ24 53 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
В 2016 и в 2017 году глава одного из муниципальных образований Перелюбского района Саратовской области дважды незаконно назначила себе премию на общую 48 тысяч рублей. Противоправные действия повлекли необоснованное расходование денежных средств и причинение бюджету ущерба.
Женщина признана виновной по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса (совершение главой органа местного самоуправления действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших нарушение прав и законных интересов граждан и организаций).
Уже бывшая чиновница на суде признала вину, выплатила присвоенные премии. Однако дабы неповадно было, ей назначили штраф на 160 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное следственное управление.
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