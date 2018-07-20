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Экс-сотрудницу ульяновской полиции осудили за подделку протоколов
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Экс-сотрудницу ульяновской полиции осудили за подделку протоколов 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Вступил в силу приговор в отношении сотрудницы полиции, изобличенной в фальсификации документов. По информации прокуратуры, 43-летняя следователь отдела по расследованию преступлений на территории Засвияжского района следственного управления УМВД по городу Ульяновску возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения. При этом осенью 2015 и весной 2016 года она сфабриковала два протокола допроса свидетелей, якобы изобличавших местного жителя в совершении разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
На основании представленных доказательств суд признал женщину виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении и приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно. Также в течение двух лет осужденная не сможет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на государственной службе и в органах местного самоуправления.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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