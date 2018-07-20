В Альметьевске задержали обнальщиков, «заработавших» на переводах 7,3 млн

Полицейские задержали двоих жителей Альметьевска , занимавшихся обналичиванием денег, сообщает пресс-служба МВД по РТ

Оперативники установили, что заниматься незаконной банковской деятельностью директор трех ООО и бухгалтер начали в 2014 году. Роли в их группе были четко распределены: одна из подозреваемых занималась подбором клиентов, на другого подозреваемого возлагалась роль по контролю за ведением учета деятельности подконтрольных организаций. Таким образом, подозреваемые перечисляли деньги на различные счета организаций, с которых в дальнейшем переводили на счета иных юридических лиц, после чего обналичивали. От каждой незаконной операции подозреваемые извлекали доход в 2%, «заработав» на переводах 7 млн 330 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Подозреваемые находятся под домашним арестом. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет лишения свободы.