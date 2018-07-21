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Виктор Железнов не жалуется на условия содержания в СИЗО-1
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Виктор Железнов не жалуется на условия содержания в СИЗО-1 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Вчера, 20 июля общественники и сотрудники регионального УФСИН посетили СИЗО-1 в Оренбурге, сообщает пресс-служба УФСИН по Оренбургской области. Их сопровождал начальник изолятора Олег Давыдов. Они проверили условия содержания задержанных, провели обход камер, поговорили с подозреваемыми и обвиняемыми. Никто не стал жаловаться на условия содержания и отношение сотрудников.
«Провели личный прием обвиняемого Виктора Железнова, жалоб и заявлений на условия содержания от него не поступало», — говорится в официальном сообщении УФСИН по Оренбургской области.
Несколькими днями ранее члены ОНК побывали в СИЗО-2 Орска. Там они также провели обход камер, проверили, в каких условиях содержат обвиняемых и подозреваемых, поговорили с теми, кто находится в учреждении и дали им консультации по всем заданным вопросам.
При посещении следственного изолятора нарушений законности и прав лиц, содержащихся под стражей, членами ОНК не выявлено.
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