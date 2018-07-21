Виктор Железнов не жалуется на условия содержания в СИЗО-1

Вчера, 20 июля общественники и сотрудники регионального УФСИН посетили СИЗО-1 в Оренбурге , сообщает пресс-служба УФСИН по Оренбургской области . Их сопровождал начальник изолятора Олег Давыдов . Они проверили условия содержания задержанных, провели обход камер, поговорили с подозреваемыми и обвиняемыми. Никто не стал жаловаться на условия содержания и отношение сотрудников.

«Провели личный прием обвиняемого Виктора Железнова, жалоб и заявлений на условия содержания от него не поступало», — говорится в официальном сообщении УФСИН по Оренбургской области.

Несколькими днями ранее члены ОНК побывали в СИЗО-2 Орска . Там они также провели обход камер, проверили, в каких условиях содержат обвиняемых и подозреваемых, поговорили с теми, кто находится в учреждении и дали им консультации по всем заданным вопросам.

При посещении следственного изолятора нарушений законности и прав лиц, содержащихся под стражей, членами ОНК не выявлено.