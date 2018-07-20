Житель Приморья «проспал» свой мобильный телефон 

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску с заявлением о том, обратился37-летний местный житель.
Прибывшие на место происшествия полицейские провели опрос потерпевшего и возможных очевидцев.
Установлено, что потерпевший пригласил к себе в квартиру, расположенную на улице Некрасова, малознакомого мужчину. Утром хозяин квартиры обнаружил, что его мобильный телефон пропал.
Личность подозреваемого была установлена. 29-летний ранее судимый местный житель задержан. В отделе полиции он признался, что продал похищенный телефон,.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.