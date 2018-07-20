Источник: задержана руководитель Агентства международного сотрудничества на Урале 

ТАСС, 20 июля. Силовики задержали руководителя Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольгу Алейникову, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных службах региона. Ранее сообщалось, что в четверг был задержан первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев.
"Силовики задержали Алейникову в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является Бахаев", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе УФСБ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств, однако не уточнили, являются ли Бахаев и Алейникова его фигурантами. «Следственным отделом ФСБ возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Проводятся следственные мероприятия», — сказали ТАСС в пресс-службе.
Правительство Челябинской области пока не комментирует факт задержания Алейниковой.
Агентство международного сотрудничества Челябинской области создано для подготовки и проведения проектов, направленных на расширение программ в социально-экономических сферах между регионом и другими странами, субъектами РФ, международными, иностранными и российскими организациями.