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Правосудие через 12 лет: житель Новоорского района осужден за убийство
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Правосудие через 12 лет: житель Новоорского района осужден за убийство 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Новоорском районе суд признал жителя одного из сел виновным в совершении 12 лет назад убийства.
В апреле 2016 года во время пьяной ссоры фигурант дела избил и задушил тканевым ремнем собутыльника. Свидетелем преступления стал знакомый потерпевшего и осужденного. Злоумышленник уговорил односельчанина помочь ему спрятать тело. Вместе они отвезли в полозке труп в лес и закопали его, сообщает районная прокуратура.
Свидетеля убийства долги годы мучила совесть, два года назад он привел в полицию и все рассказал. Тело убитого так и не удалось найти.
Во время следствия фигурант дела признал свою вину и рассказал подробности преступления, но уже в суде отказался от своих показаний. Однако судья с учетом всех доказательств признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы.
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