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Истекающий кровью мужчина явился на КПП ОМОН в Челябинске
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Истекающий кровью мужчина явился на КПП ОМОН в Челябинске 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
На контрольно-пропускной пункт челябинского ОМОН явился истекающий кровью мужчина.
Пострадавший пояснил, что получил ножевой удар от приятеля, который давно грозился свести с ним счёты в результате затяжного конфликта. На базе в тот момент находилась оперативная рота отряда. Замкомандира подразделения лично остановил кровотечение и вызвал «скорую». После этого два экипажа бойцов выдвинулись на прочёсывание прилегающей территории, чтобы по описанным приметам задержать злоумышленника.
«При проведении оперативно-поисковых мероприятий были задержаны двое схожих по приметам граждан. Потерпевший указал на одного из них. Им оказался 33-летний местный
Житель. Когда его проверили по базам данных, выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего», — рассказали «АиФ-Челябинск» в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.
На место вызвали следственно-оперативную группу, которая обнаружила у задержанного нож и доставила его в Ленинский райотдел полиции. А пострадавшего на «скорой» увезли в больницу.
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