В Ростовской области за подлог и взяточничество осудят инспектора ДПС 

В Ростовской области перед судом предстанет бывший инспектор дорожно-патрульной службы, обвиняемый в служебном подлоге и получении взяток. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по Ростовской области, в ходе расследования уголовного дела в следствием установлено, что в декабре 2016 года полицейский остановил автомобиль, совершивший выезд на полосу, и потребовал от водителя три тысячи рублей за не привлечение его к административной ответственности. Также в начале января 2017 года, выявив факт осуществления предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии, сотрудник правоохранительных органов потребовал от правонарушителя аналогичную плату. Кроме того, выяснилось, что сотрудник полиции вносил в официальные документы — постановления по делам об административных правонарушениях заведомо ложные и искаженные сведения. Сейчас уголовное дело в отношении полицейского взяточника передано в суд.