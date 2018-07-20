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Бывший финансист Минобороны в Иркутске забирал у сотрудников их премии
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Бывший финансист Минобороны в Иркутске забирал у сотрудников их премии 

АиФ Иркутск 43 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Бывшего начальника ФКУ «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Иркутской области» признали виновным в превышении должностных полномочий.
Как 20 июля сообщила пресс-служба УФСБ России по Иркутской области, начальник требовал от подчиненных, чтобы они отдавали ему часть денежных премий, которые получали за хорошее выполнение и высокие показатели работы. При этом он сам определял размер начисляемых премий. Таким образом, с декабря 2015 года по декабрь 2017 года он получил от троих сотрудников около 1,8 млн рублей.
После того, как преступления вскрылись, мужчина вернул пострадавшим все деньги. Куйбышевский районный суд Иркутска назначил ему выплатить штраф в 840 972 рубля, а также на два года запретил занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в структуре Министерства обороны РФ.
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