Омский прокурор не выпустил по УДО экс-директору департамента образования 

Как сообщает областная прокуратура, она оспорила постановление Куйбышевского районного суда об условно-досрочном освобождении экс-директора городского департамента образования, отбывающего наказание за взятку в исправительной колонии строго режима.
Напомним, Илья Дубин в 2015 году был осуждён за взятки на четыре года лишения свободы со штрафом в 5 млн руб. В мае2018 года осуждённый обратился в суд ходатайством об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. Куйбышевский райсуд его ходатайство удовлетворил.
Однако прокуратура подала апелляцию в областной суд, объяснив это тем, что осуждённый не выплачивал наложенный на него штраф. В итоге облсуд отменил решение суда первой инстанции, оставив экс-директора в колонии.