Раскрываемость преступлений снизилась в Новосибирской области

Раскрываемость преступлений в январе-июне 2018 года составила 60,2% (за аналогичный период 2017 — 62,5%). Это ниже общероссийского показателя — 61%. Нераскрытыми остались 7488 преступлений (в 2017 — 6805), в том числе пять разбоев (в 2017 — четыре), 139 грабежей (в 2017 — 168), 4655 краж (в 2017 — 4584), 64 угона (в 2017 — 69).

Всего в первом полугодии 2018 было поставлено на учет 22898 преступлений, что на 6,1% больше, чем в 2017 (21583). Динамика отличается как от общероссийской, так и по Сибирскому федеральному округу, где число учтенных преступных деяний, наоборот, снизилось на 4,5% и 3,6% соответственно.

Наблюдается небольшой рост (0,9%) количества тяжких и особо тяжких преступлений — с 4605 до 4645. Количество преступлений против жизни и здоровья снизилось с 1712 до 1590 (-7,1%). Количество убийств снизилось на 13,1% (с 107 до 93).

Значительно меньше совершено хулиганств (-28,6%, с 21 до 15). Существенно возросло количество изнасилований (+34,5%, с 29 до 39). Зафиксировано увеличение на 11,3% числа преступлений против собственности, главным образом за счет роста мошенничеств (+68,6%) и краж (+1,4%).

Вместе с тем, снизилось количество грабежей на 5,5%, разбоев на 25,8%, угонов на 21,2%, краж автотранспорта на 15,6%.