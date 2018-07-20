СК назначил проверки после конфликта сотрудников ГИБДД и подростков в Магадане

По данным ведомства, 17 июля сотрудники ДПС пресекли поездку несовершеннолетнего на мопеде без разрешительных документов. Когда они составляли протокол об административном правонарушении, группа подростков попыталась увезти мопед с места происшествия, препятствуя действиям полицейских. Затем молодые люди применили насилие в отношении представителя власти.

"Одна процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Вторая — по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), поводом для нее послужило заявление законного представителя одного из несовершеннолетних о применении к нему насилия сотрудником полиции", — говорится в сообщении.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.