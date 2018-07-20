СК назначил проверки после конфликта сотрудников ГИБДД и подростков в Магадане 

ТАСС, 20 июля. Следователи проведут проверки по факту конфликта между подростками и сотрудниками ГИБДД, который произошел 17 июля в Магадане. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По данным ведомства, 17 июля сотрудники ДПС пресекли поездку несовершеннолетнего на мопеде без разрешительных документов. Когда они составляли протокол об административном правонарушении, группа подростков попыталась увезти мопед с места происшествия, препятствуя действиям полицейских. Затем молодые люди применили насилие в отношении представителя власти.
"Одна процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Вторая — по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), поводом для нее послужило заявление законного представителя одного из несовершеннолетних о применении к нему насилия сотрудником полиции", — говорится в сообщении.
По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.